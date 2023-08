Blindentolk wekt bloemencorso tot leven: ’Ik kijk door zijn ogen mee’

Winterswijk - Ademloos luisteren 46 bezoekers van het bloemencorso in Winterswijk zaterdag naar blindentolk Hilbert Geerling. De groep visueel beperkte mannen en vrouwen heeft plaatsgenomen op een speciale blindentribune. In de vroege ochtend krijgen ze eerst alle gelegenheid om dahlia’s te voelen en ruiken in het stadskantoor. „We zijn er niet alleen bíj, we beleven het nu ook.”

Met een koptelefoon luistert een groep blinden en slechtzienden naar gedetailleerde beeldbeschrijvingen van iedere met bloemen bedekte praalwagen die passeert. Ⓒ ROBERT HOETINK