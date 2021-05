Knaap (17) rijdt 77 km/uur met mondkapje op kentekenplaat

De snelheid was tegen het zere been van agenten. „Maar toen we hem wilden aanhouden, werd het stopteken genegeerd”, aldus een politiewoordvoerder.

Agenten zetten de achtervolging in. Een flink aantal eenheden rukte uit en ook de politiehelikopter speurde in de lucht mee, zagen nieuwsfotografen.

„De jongen stapte op enig moment van zijn scooter en vluchtte. We hebben hem aangehouden.” De jongeman had geen geldig rijbewijs en reed bovendien zonder helm. Een fotograaf kreeg te horen van de politie dat hij 77 kilometer per uur reed. „Zoiets, veel te hard in ieder geval”, bevestigt een politiewoordvoerder.

Een flink aantal agenten rukte uit. Ⓒ Regio15

Uiteindelijk werd de jongeman op de Laan van ’s-Gravenhout in Nootdorp ingerekend. Een goede uitleg over het mondkapje had hij niet.