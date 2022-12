Nederlander (62) met 228.700 euro cash in koffer opgepakt op Schiphol

De marechaussee nam de zaak van de douane over. Na verhoor van de verdachte vond de marechaussee dat de verdachte geen aannemelijke verklaring had hoe hij aan dat geld kwam en wat hij ermee ging doen. Hierop is hij aangehouden en is het geld in beslag genomen.

Een rechercheteam van de Marechaussee dat zich richt op zaken als witwassen en geldsmokkel doet verder onderzoek.