Van der Burg: draai over opvang migranten kwam door reprimande Paternotte

Dat vertelt de VVD-bewindsman tijdens een openhartige toelichting op de ophef over de opvolger van de bed, bad, broodregeling. Coalitiepartijen D66 en CU willen dat het kabinet vasthoudt aan (financiële) afspraken om op bepaalde plekken mensen zonder verblijfsvergunning op te vangen. Van der Burg gaat daar in mee, na een aanvankelijk besluit om er juist geen geld meer voor uit te trekken.

„Er is onrust in mijn club omdat het lijkt dat jij je niet aan het coalitieakkoord houdt”, vertelde Paternotte dinsdag volgens de staatssecretaris. „Ik heb hem gezegd duidelijk te maken dat ik mij er wel aan zou houden.” Zelf vindt de staatssecretaris niet dat hij op het matje is geroepen.

Later die dag – na het gesprek met Paternotte – kwam er een brief van de staatssecretaris waarin staat dat financiering alsnog mogelijk wordt gemaakt uit asielgelden. Van der Burg doet uit de doeken dat hij aanvankelijk had gevraagd om extra geld voor de LVV, zoals de opvolger van ’bed, bad, brood’ nu heet.

„Maar het kabinet heeft besloten dat niet te doen”, vertelt de staatssecretaris. Het verzoek om extra geld werd gedaan aan het ministerie van Financiën, waar D66-leider Kaag minister is. Van der Burg wil echter niet zeggen dat het alleen haar keuze is om het geld – waar de D66-fractie later op hoge poten om vroeg – te weigeren. „Want dat is door het kabinet als geheel besloten.”

Uitleg

Van der Burg vond die keuze wel uit te leggen, omdat er ook voor andere dossiers veel extra geld nodig is. De staatssecretaris noemt bijvoorbeeld Groningen of de 8,7 miljard euro extra die tot en met 2026 nodig is voor asielopvang.

De bewindsman zegt dat hij wel in de problemen komt, nu hij in zijn eigen begroting extra geld moet zoeken: „Want ik moet nu op zoek naar iets anders waar ik 30 miljoen euro op kan bezuinigen.” Geld dat volgens Van der Burg anders zou worden besteed aan asielzoekers, maar nu dus aan migranten die illegaal in Nederland verblijven en dus geen kans meer maken op asiel.

’Volstrekt logisch’

Van der Burg deed tijdens een debat in de Tweede Kamer een zeldzaam boekje open over gedoe in de coalitie over de regeling. De staatssecretaris vertelde het ’volstrekt logisch’ dat het kabinet aanvankelijk besloot niet nog meer extra geld uit te trekken voor opvang, in dit geval dus zelfs voor migranten die geen kans maken op asiel en volgens afspraken in het coalitieakkoord moeten terugkeren. Dat betekent volgens hem dat er nog meer bezuinigd had moeten worden, bijvoorbeeld op Sociale Zaken.