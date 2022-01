Man (22) overleden na steekpartij Rotterdam

Politie aanwezig in Rotterdam. Ⓒ VRPress

ROTTERDAM - Bij een steekincident aan de Zoutziedersstraat in Rotterdam, Delfshaven, is woensdag aan het begin van de avond een 22-jarige man uit Rotterdam om het leven gekomen. De politie is op zoek naar de verdachte die er met de auto vandoor is gegaan.