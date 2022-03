Utrecht lijkt ’grote stad’ te worden in wietproef

In coalitiekringen wordt een proef met legaal geteelde wiet in Utrecht gezien als logisch gevolg van gedeelde wensen. Utrecht lobbyt onder aanvoering van burgemeester Sharon Dijksma al langer om mee te doen. In het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU is opgenomen dat er een ’grote stad’ moet meedoen aan de proef, die vooral als vurige wens van D66 wordt gezien.

Voor het ’Experiment gesloten coffeeshopketen’ - in de volksmond inmiddels tot ’wietproef’ gedoopt - zijn eerder al tien gemeenten geselecteerd: Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. Alle coffeeshops in deze gemeenten zullen worden bevoorraad door tien legale wiettelers.

In gesprek met coffeeshophouders

Dijksma zei eerder al graag dat Utrecht graag de ’grote stad’ wordt die aan dat lijstje wordt toegevoegd. Dat enthousiasme is er nog altijd, vertelt een woordvoerder van de burgemeester. Een mogelijk struikelblok is nog wel dat alle coffeeshops in de gemeente mee moeten willen doen. Daarover werd eerder nog hevig discussie gevoerd in Utrecht, dat bemoeilijkte de kandidatuur. „De gemeente is momenteel in goed gesprek met de coffeeshophouders en inventariseert onder welke voorwaarden zij willen deelnemen”, vertelt de zegsman.

Een woordvoerder van Justitie en Veiligheid zegt dat de deelname van de Domstad nog niet is beklonken. Hij vertelt dat er gesprekken worden gevoerd met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag én Utrecht over deelname van ’een grote stad’ aan de wietproef. Voor de zomer moet daarover worden besloten, er zijn volgens de zegsman in ieder geval geen nieuwe of aanvullende criteria voor deelname.

Het kabinetsstandpunt over de experimenten wordt in 2024 aan de Kamers gezonden, staat in het coalitieakkoord. De uitkomst van de experimenten is leidend voor het vervolg. Dan zal dus worden bepaald of coffeeshops ook in de rest van het land moeten worden bevoorraad door legale telers. Nu is het zo dat coffeeshops wel mogen verkopen, maar niet mogen worden bevoorraad.

Flinke vertraging

Het experiment heeft al flink vertraging opgelopen. Er werden al tien telers geselecteerd, maar pas eind vorig jaar maakte toenmalig minister Grapperhaus (Justitie) bekend dat tot dusver zeven telers door de benodigde screening heen zijn, voor drie andere kandidaten loopt de procedure nog.

Volgens kritische Kamerleden komt de vertraging deels door politieke onwil. Coalitiepartijen CDA en CU hebben nooit onder stoelen of banken geschoven dat ze legale wietteelt met zware tegenzin toestaan. De verwachting is dat de legale telers in de tweede helft van dit jaar kunnen leveren aan coffeeshops.