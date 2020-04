Auto botst op lichtmast en boom tijdens achtervolging Tilburg

Ⓒ MaRicMedia

TILBURG - Een auto is zondagochtend vroeg in Tilburg tijdens een politieachtervolging tegen een lichtmast en een boom gebotst en daarna in brand gevlogen. Agenten konden de 34-jarige bestuurder en een even oude bijrijder uit het brandende voertuig trekken. Het tweetal is voor behandeling naar een ziekenhuis overgebracht, meldt de politie.