’Patrimoniumdagen’ te seksistisch voor Brussel, dus veranderen ze de naam

Het erfgoedfeest waarbij in september net als in Nederland talloze monumenten de deuren openen voor geïnteresseerden heet in het Frans al jaren ’Journées du Patrimoine’. Maar anno 2021 vindt de Brussels staatssecretaris Pascal Smet (Erfgoed) dat niet meer kunnen. De naam zou kwetsend zijn voor vrouwen.

„Heritage Days is een inclusievere naam voor een evenement of activiteit”, bevestigt een woordvoerder van de linkse politicus aan De Telegraaf. „Omdat patrimonium letterlijk ’erfgoed van de vader’ is.”

De ’aanstootgevende naam’ zorgt op sociale media al dagen voor flink wat discussie in België. N-VA-partijleider Bart De Wever spreekt van ’woke waanzin’. „Brussel heeft de laagste vaccinatiegraad van West-Europa, maar kennelijk heeft de Brusselse regering dringendere problemen.”

Jonger publiek

De zegsman van de staatssecretaris benadrukt dat de nieuwe Engelse naam ook moet zorgen voor een breder en jonger publiek. „Heritage is een woord dat op veel plaatsen en in verschillende talen gangbaar is en bovendien sluiten we op deze manier als Europese hoofdstad beter aan bij de European Heritage Days.”

In Frankrijk en in Wallonië heten de monumentendagen dit jaar nog wel gewoon Journées du Patrimoine. De Franstalige Belgische deelstaat heeft dit jaar wel ’vrouwen in erfgoed’ als thema gekozen.