Kalveren dood door brand vrachtwagen

Foto ter illustratie. Ⓒ PERSBUREAU NOORDOOST

WIETMARSCHEN - Een Nederlands veetransport vol kalveren is in brand gevlogen op een snelweg in Duitsland. Negen van de 92 dieren aan boord kwamen daardoor om het leven. Het stro was in brand gevlogen, maar het is niet duidelijk hoe dat is gebeurd.