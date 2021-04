Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt na reeks dalingen, 8966 besmettingen geregistreerd

Op donderdag was er ook al sprake van een relatief hoog aantal meldingen (8752). Op woensdag viel het cijfer juist lager uit (5468 meldingen), als gevolg van een technische storing. Afgelopen dinsdag, voor de storing, werden er 6797 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen afgelopen etmaal, met 518 positieve tests. In Amsterdam kregen 401 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Den Haag kwamen 290 besmettingen aan het licht, in Utrecht 220 en in Tilburg 202. Van de veiligheidsregio’s had Rotterdam-Rijnmond de meeste nieuwe gevallen: 1052. Rotterdam en omstreken steken al tijden boven de rest van het land uit.

Intensive care

In totaal zijn nu 2490 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 13 meer dan op donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares nam het aantal Covid-patiënten met 3 toe, tot 792. Op de verpleegafdelingen steeg het aantal coronapatiënten met 10 tot 1698.

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers zegt vrijdag opnieuw dat de bezetting op de ic en op de verpleegafdelingen „stabiliseert.”