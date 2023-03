Rutte: ’Schreeuw naar Den Haag hebben we te verstaan’

Maar wat de precieze gevolgen voor het kabinetsbeleid zijn, is onduidelijk. „Het zal de komende weken verder duidelijk worden”, zegt Rutte. „Deze hele duidelijke uitspraak van de kiezer moet gehoord worden.” De premier verwacht niet ’per se een grote aankondiging’ van wijzigingen in de stikstofkoers: „Bij dit soort grote dossiers is het altijd zo dat je constant in een besluitvormingsproces zit waarin je grote stappen moet zetten. Daar moet je dit soort signalen in betrekken.”

Dat CDA-leider en vicepremier Hoekstra vindt dat de BBB-zege niet zonder gevolgen kan blijven, is volgens Rutte ’niet vreemd’. „Wat hij daar zegt, is echt als leider van het CDA”, aldus de premier. „Het is heel logisch dat hij dat zegt. Het is op te vangen in de normale cyclus van beleidsvorming.” Volgens Rutte staat zijn kabinet niet op wankelen.

Het kabinet kan onmogelijk verder op de ingeslagen weg, zegt politiek commentator Wouter de Winther in een nieuwe aflevering van de podcast Afhameren: