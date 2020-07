Twee jaar jeugddetentie voor fataal schot bij opnames videoclip Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam sprak Y. woensdag vrij van doodslag. De veroordeling is gebaseerd op dood door schuld en op verboden wapenbezit, legde de rechter uit.

Het slachtoffer was in januari met drie vrienden bezig met de opname van een videoclip in een studentenwoning in de flat Daalwijk. Daarbij zou Y., die als acteur in de clip optrad, ongewild hebben geschoten en werd de filmende regisseur geraakt. Hij had een schotwond in zijn rug.

Roekeloos handelen

De rechtbank vindt dat er sprake is van roekeloos handelen. „Het gaat om een zeer ernstig gebrek aan zorgvuldigheid. Hij wist dat het wapen illegaal en gevaarlijk was. Hij dacht op zeer lichtzinnige wijze dat er geen sprake was van risico’s”, concludeerde de rechter.