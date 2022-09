Winkeldief rent A9 op met meerdere jassen aan, wordt onwel door hitte en moet kotsen

De beveiligers van de Bijenkorf zagen een dik bepakte man de winkel uitlopen die vervolgens richting de snelweg rende. De beveiligers gingen erachteraan en wisten hem te pakken.

De vlucht ging de winkeldief echter niet in de koude kleren zitten. Bij terugkomst in de winkel was hij zodanig bevangen door de warmte dat hij onwel werd en moest overgeven. „Best wel vies, we hebben het maar een beetje schoongemaakt”, zegt een Amstelveense agent over het incident op Instagram. „Ik denk dat hij niet zo gewend was om de oprit van een snelweg op te rennen.”

De winkeldief zit momenteel in de cel. De manager van de Bijenkorf heeft aangifte gedaan van de diefstal.