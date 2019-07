Vannacht ging een steen door de ruit bij een bovenbuurman. Ⓒ De Telegraaf

Hoorn - Bewoners van de Van Beijerenstraat in Hoorn sidderen na het vierde ernstige incident in korte tijd. Opnieuw was het raak bij de woning van hulpverlener Ayoub. Afgelopen nacht werden stenen door een ruit ingegooid bij zijn bovenbuurman Sander. „We voelen ons niet meer veilig!”