Terroristen: ’Israël, echte vergelding komt nog’

Een fabriek in Sderot, in het zuiden van Israël, werd vandaag geraakt door een raket. Het gaat om een van de vele raketten die werden afgevuurd richting het land. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Tel Aviv - Israël houdt zijn adem in. Terreurorganisaties in Gaza waarschuwen dat de echte vergelding nog moet komen voor de liquidatie van een commandant van de Islamitische Jihad. Daarom houden de scholen in grote delen van het land morgen voor de tweede opeenvolgende dag de deuren gesloten.