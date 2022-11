Oud fragment Matthijs van Nieuwkerk wekt verbazing

In het geknipte, korte fragment uit de uitzending van 7 september 2012 vraagt presentator Twan Huys naar Van Nieuwkerks ergste ervaring ooit en of hij er wel eens over nagedacht heeft om daarom te stoppen als tv-maker. Van Nieuwkerk antwoordt: „Iemand die neus-aan-neus voor je staat met een glazige blik en je he-le-maal uitscheldt. Dat je de grootste zakkenvuller bent en dat gaat maar door. Dat vind ik heel vervelend”, aldus de toenmalige presentator van DWDD.

De beelden wekken bevreemding bij gebruikers van sociale media, omdat Van Nieuwkerk nagenoeg exact lijkt te beschrijven wat hem nu door oud-medewerkers wordt verweten.

Het op Twitter gedeelde fragment van 19 seconden:

De presentator kwam deze week in het nieuws na een artikel in De Volkskrant, die met zeventig oud-medewerkers van het programma DWDD sprak. Oud-werknemers klaagden daarin over een ziekmakende werkomgeving, veroorzaakt door presentator Matthijs van Nieuwkerk en zijn eindredacteur Dieuwke Wynia. In het Volkskrant-artikel wordt onder meer beschreven hoe een geluidsman na een technische fout in de uitzending in de ruimte boven de studio wordt toegeschreeuwd: „Jij had hier op je knieën moeten zitten, en moeten zeggen: sorry. Zeg sórry meneer Van Nieuwkerk.” Iets wat de man, te midden van collega’s die allemaal doodstil zijn, uiteindelijk doet. Medewerkers hebben tientallen van zulke incidenten beschreven.

Het ging volgens de krant om extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen tussen 2005 en 2020. Tientallen werknemers vielen ziek uit. Onder hen zou een aantal zelfs ptss-symptomen hebben.

De bewuste quote van Van Nieuwkerk uit College Tour ging echter niet over een situatie op de werkvloer. Huys vroeg de presentator naar de schaduwkanten van de roem. ,,Zeg je wel eens tegen mensen op straat, sodemier op, ik heb er geen zin in?” Van Nieuwkerk vertelde vervolgens over vervelende reacties die hij wel eens krijgt in het openbaar, zoals in de kroeg: „Iemand die neus-aan-neus voor je staat met een glazige blik en je he-le-maal uitscheldt.”

Matthijs kon zélf niet tegen de hitte, zegt hoofdredacteur Evert Santegoeds in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé:

Overigens wordt in de uitzending ook nog kort het verhaal in weekblad Privé besproken, waarin oud-medewerkers toen al uitgebreid een boekje opendeden over de volgens hen extreme woedeaanvallen en vernederingen van de presentator op de werkvloer. Van Nieuwkerk: ,,Dat hoort erbij, maar er is zoveel niet aan waar.”