’Wachtlijsten in de zorg nemen af’

Mensen meldden zich minder snel met andere klachten dan corona. De zorgautoriteit constateert een week voor de aankondiging van nieuwe maatregelen afgelopen oktober ’dat het aantal nieuw afgegeven indicaties weer daalt’, net als in de eerste golf. „Ook toen nam het aantal nieuw afgegeven indicaties af rondom de aankondiging van nieuwe maatregelen in maart.”

Het aantal lege bedden in verpleeghuizen nam afgelopen zomer af, meldt de NZa. Dit najaar neemt dat aantal juist weer toe. Zo waren in de eerste week van november 1.742 bedden minder bezet dan in de periode voorafgaand aan de coronacrisis. Die bezetting verschilt ook sterk per regio, bijvoorbeeld in de Randstad rond Rotterdam en de omgeving Haaglanden.

Wachtlijst

De afname in het aantal wachtenden zette zich, landelijk gezien, door tot aan 1 oktober van dit jaar. Op 1 oktober stonden er nog 43 mensen meer op de wachtlijsten dan op 1 januari van dit jaar. In de GGZ is het aantal wachtenden voor het eerst in 2020 toegenomen vergeleken met januari dit jaar.

„We zien op basis van de gedeclareerde prestaties tot en met augustus dat er langzaamaan weer meer extramurale dagbesteding wordt geleverd, na een eerder dieptepunt in april en mei van dit jaar. Dit is echter nog niet op het niveau dat we zouden verwachten”, aldus de NZa.

Zieke zorgmedewerkers

Het landelijke verzuimpercentage onder zorgpersoneel ligt zo goed als het hele jaar hoger dan in 2019. In oktober 2020 meldde 7,2% zich ziek. Precies een jaar geleden lag dat een procent lager. „Het kortdurende ziekteverzuim neemt sinds augustus toe, terwijl het langdurende ziekteverzuim juist afneemt. Het verzuimpercentage is op 1 oktober in de verpleging, verzorging en thuiszorg het hoogst (8,4%) en in de geestelijke gezondheidszorg het laagst (6,5%).”