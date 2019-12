Gekidnapte baby mogelijk na 55 jaar gevonden

Niet lang na de ziekenhuisontvoering dachten rechercheurs de baby genaamd Paul, teruggevonden te hebben, maar niet veel later bleek dit niet zo te zijn.

Onderzoeksverslaggever George Knapp publiceerde deze week het verhaal over de ’echte Paul’ op MysteryWire.com. De ontvoerde zoon van Chester en Dora Fronczak zou in Michigan wonen en heeft zelf kinderen. „Toen zijn kinderen over de ontvoering hoorden, waren zij er van overtuigd dat hun vader de ’echte Paul’ was. Het dna van de man bleek later te matchen met dat van de ontvoerde baby.

Anoniem

De man wil graag anoniem blijven. „Het moet een gigantische shock geweest zijn. Je denkt dat je weet wie je bent, maar dan krijg je opeens het bericht dat je als baby ontvoerd bent”, aldus Knapp. Volgens de verslaggever is de man nog niet in contact gebracht met zijn biologische ouders.

De FBI onderzoekt de nieuwe informatie en kan op dit moment nog niets zeggen over de zaak.