Dierenarts (40) veroordeeld voor seks met honden: opvang geschokt

De 40-jarige Prentiss Madden heeft schuld bekend aan de ’beestachtigheid’, zoals Amerikaanse media het omschrijven. Aanklagers vonden beelden op zijn telefoon waarin hij seks heeft met honden. De video’s stuurde hij vervolgens door naar anderen in online chats.

Ⓒ Caring Hands Animal Hospital

De man sloeg toe bij zijn ’eigen’ Caring Hands Animal Hospital in Aventura en mishandelde de dieren. Aanklagers hebben daar bewijs van in handen. De dierenopvang reageerde geschokt na de arrestatie van Madden in maart van dit jaar en beloofde volledige medewerking aan het onderzoek. „Ons juridische team en elk lid van de Caring Hands-familie zullen er alles aan doen om de wetshandhaving te ondersteunen en vervolging te vergemakkelijken”, aldus een verklaring destijds. Hij werd eerder al ontslagen door de dierenopvang, nadat men lucht kreeg over het onderzoek naar zijn lugubere activiteiten.

Madden bleek ook in bezit van kinderporno te zijn. Het ging om ’duizenden afschuwelijke’ beelden, meldt The New York Post. Hij chatte ook volop met anderen over het misbruiken van kinderen.