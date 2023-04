Man in India schenkt ex-vriendin ontploffende stereo-installatie en doodt haar echtgenoot en zwager

Het huwelijkscadeau ontplofte maandag in de Indiase deelstaat Chhattisgarh, toen de echtgenoot van de vrouw de installatie aan de stroom wilde aansluiten. De muren en het dak van de woning stortten daarop in. De echtgenoot stierf ter plaatse, zijn broer werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht waar hij overleed. Ook verschillende andere mensen raakten gewond.

De voormalige vriend van de echtgenote gaf toe de explosieven in het huwelijksgeschenk verstopt te hebben, omdat hij woedend was over de trouwerij. De man werkte als monteur en was bedreven in de omgang met explosieven. Hij werd opgepakt door de politie.