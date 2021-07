Oud-adviseur: ’Boris Johnson wilde ondanks coronabesmettingen op bezoek bij koningin’

Volgens de in ongenade gevallen adviseur wist hij slechts met de grootste moeite te voorkomen dat de premier de hoogbejaarde vorstin zou bezoeken. „Wat ga je doen, vroeg ik hem en hij zei ’Ik ga naar de koningin’ en toen zei ik ’Waar heb je het in hemelsnaam over, natuurlijk kan je niet naar de koningin’” aldus Cummings over zijn gesprek met Johnson.

„Hij zei toen ’dit is wat ik iedere woensdag doe, sodemieter op, ik ga naar haar toe’” Cummings wees Johnson op het gevaar van zijn bezoek. „Als jij haar het coronavirus geeft en ze komt te overlijden, wat doe je dan? Dat risico kan je niet nemen, dat is compleet gestoord”. Volgens Cummings kwam Johnson pas na die woorden weer bij zinnen. „Hij zei dat hij er gewoon niet over nagedacht had en zei toen ’Holy shit, ik kan niet gaan’”.

Downing Street heeft ontkend dat dit gesprek plaatsgevonden heeft. Een woordvoerder van de premier verklaarde tegen de BBC dat Boris Johnson sinds de start van de pandemie „alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen om levens te beschermen”. Buckingham Palace onthoudt zich van commentaar.

Lockdown

In het interview onthult Cummings dat Johnson zich afgelopen herfst verzette tegen het instellen van een tweede lockdown, daarbij grappend dat het virus „toch alleen maar bejaarden doodde”. De premier geloofde volgens Cummings zijn wetenschappelijke adviseurs niet dat de Britse gezondheidszorg overweldigd dreigde te worden.

Het was het eerste tv-interview dat Cummings gaf sinds zijn ontslag in oktober vorig jaar. Volgens de voormalige adviseur was Johnsons houding tijdens de pandemie „een vreemde en gedeeltelijke mix van ’het is allemaal onzin en lockdowns werken sowieso niet’ en ’het is vreselijk maar de mensen die doodgaan zijn allemaal boven de 80 en we kunnen de economie niet kapot maken voor mensen van boven de 80””.