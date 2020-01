Politie toont laatste beelden vermiste Flynn Posthumus (24) uit Heerlen

Volgens de politie verliet Posthumus omstreeks 04.20 uur Appie’s Bar aan de Noord Koninginnewal in de Brabantse stad. Hij was op dat moment alleen en onder invloed van alcohol. De bedoeling was dat hij naar de woning van een vriend aan de Helmondse Bisschop Herincxstraat zou gaan, maar daar kwam hij nooit aan. De man had het adres vaker bezocht en kende de weg, zo laat de politie weten.

Flynn op een van de laatste beelden die van hem bekend zijn. Ⓒ POLITIE

De politie zoekt naar mensen die Flynn Posthumus op 1 januari na 4.20 uur nog hebben gezien of weten waar hij op dit moment verblijft. Maandag werd de zaak behandeld in Bureau Brabant van Omroep Brabant.

Bekijk hieronder de videobeelden: