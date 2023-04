Vuurwerkbom bij ArenA: 3 jaar cel voor Sohaib L. (24)

Het incident met de vuurwerkbom, vastgelegd op camerabeelden, had plaats rond het duel van Ajax met Benfica in de strijd om de Champions League. Voorafgaand aan de wedstrijd ontstonden na een sfeeractie bij station Bijlmer hevige ongeregeldheden. Bij ingang H aan de zuidkant van het stadion werd een nooddeur opengebroken en de vuurwerkbom in een kleine, drukke ruimte tot ontploffing gebracht.

Volgens de rechtbank heeft „de gevaarlijke en chaotische situatie” die rond het stadion ontstond „diepe indruk” op de aanwezige ME’ers gemaakt. „De impact was enorm. Sommigen hebben voor hun leven gevreesd en voelden zich zo in het nauw gedreven, dat ze op het punt stonden hun vuurwapen te trekken.” Voorafgaand aan de vuurwerkbom werden bierblikjes en brandende fakkels naar binnen gegooid, waardoor een tapijt in brand vloog. Pas na de inzet van traangas week de menigte.

Vuurwerkhandel

De rechtbank hechtte geen waarde aan de verklaring van L. dat hij in de veronderstelling was dat hij een rookbom naar binnen gooide. Tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden bleek al dat er volop aanwijzingen zijn dat L. in het verleden in illegaal vuurwerk heeft gehandeld.

Daarbij rekent de rechtbank het L. aan dat hij weliswaar spijt heeft betuigd, maar verder geen inzicht heeft willen geven in wat hem de bewuste avond heeft bewogen. „Mensen die er zijn om veiligheid te creëren, zijn door uw toedoen in een zeer gevaarlijke situatie beland.” Daarnaast waren veel mensen getuige van de ongeregeldheden, onder wie vaders met kinderen. Wat „een mooie voetbalavond” had moeten worden, ontaardde in taferelen van geweld, chaos en paniek, aldus de rechtbank, die benadrukte dat in de chaos meer slachtoffers hadden kunnen vallen.

L., die eerder was vrijgelaten uit voorarrest, werd direct na de uitspraak weer gevangengezet. Hij moet de vijf ME’ers en de Arena ruim 40.000 euro schadevergoeding betalen.