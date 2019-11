Haley: Trump werd aan alle kanten tegengewerkt

Dat schrijft voormalig VN-ambassadrice van de Verenigde Staten Nikki Haley in een nog uit te komen autobiografie met de titel With All Due Respect, waar ze alvast enkele passages uit bekendmaakte. Ze vertrok eind vorig jaar van haar post als VN-ambassadeur.

„Kelly en Tillerson vertelden me in vertrouwen dat ze alles in het werk stelden besluiten van de president te dwarsbomen. Dat deden ze niet omdat ze onloyaal waren, maar in de overtuiging dat ze het land wilden redden. Ze hebben mij ook gevraagd om de president zoveel mogelijk tegen te werken. Ik was geschokt over hun plannen”, aldus Haley tegen The Washington Post.