Streekvervoer begint aan eerste van vijftien nieuwe stakingsdagen

Deze week zullen medewerkers ook donderdag het werk neerleggen. De nieuwe stakingsgolf komt bovenop eerdere stakingsdagen. Daardoor vielen meerdere bus- en treinverbindingen uit.

Volgens reiswebsite 9292 staken de medewerkers van Arriva, Transdev (incl. Breng, Overal, OV regio IJsselmond), Qbuzz (incl. U-OV), EBS, Keolis (incl. Syntus Utrecht en Allgo), RET Bus, Hermes en Connexxion. De medewerkers van de NS, GVB, HRT en de RET metro/tram staken daarentegen niet.

16,9 procent

Werkgeversvereniging VWOV heeft al meerdere keren aangegeven niet te kunnen bieden wat de vakbonden eisen. Zo wil de FNV dat de salarissen met 16,9 procent worden verhoogd over een periode van een jaar. Het CNV eist 14 procent loonsverhoging over achttien maanden. Het bod van de VWOV komt neer op een loonstijging van 11 procent.

Naast de grotere cao in het streekvervoer is er ook de kleinere cao Multimodaal. Die geldt voor ongeveer 1300 medewerkers, met name treinpersoneel. Voor deze cao werd eerder ook al gestaakt, zo nu en dan samen met de grote cao. FNV geeft aan dat het niet uit te sluiten is dat dit nu weer gaat gebeuren. Maar op welke dagen medewerkers uit beide cao’s het werk zullen neerleggen, is nog niet bekend.

Werkgevers: ruim de helft regionale bussen rijdt ondanks staking

Ruim de helft van de bussen van regionale vervoerders rijdt dinsdagochtend ondanks een staking, schat de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), die onderhandelt over de cao namens de werkgevers.

In de stad Utrecht rijdt 60 procent van de bussen, in de gelijknamige provincie is dat de helft, net als het stadsvervoer in Almere. In de Drechtsteden, Gorinchem, Molenlanden rijdt een kleine 70 procent, schat de VWOV. In Groningen en Drenthe rijdt een kwart. In Limburg is dat 40 en in Brabant 20 procent.

Ook bij de treinen wordt gestaakt. Hierdoor rijden treinen van Arriva in Achterhoek Rivierenland en in Limburg dinsdag niet. Op de trajecten Zwolle - Kampen, Zwolle - Enschede, Zutphen - Enschede en Zutphen - Hengelo - Enschede rijden geen treinen, meldt Keolis Nederland op Twitter.