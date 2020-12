Trump: positieve coronatest advocaat Rudy Giuliani (76)

Trump noemt Giuliani, die de juridische verkiezingsoorlog uitvecht, „verreweg de grootste burgemeester in de geschiedenis van NYC.” Volgens de zittend president is Giuliani nog altijd bezig om „de meest corrupte verkiezingen ooit” bloot te leggen. Het Trump Team probeert in staat na staat nog een rechtsgang naar de overwinning te vinden op Democraat Joe Biden.

De advocaat is besmet geraakt met het ’China Virus’, aldus Trump zondagavond.