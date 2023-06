Vader neemt zoontje (9) mee naar Belgische raveparty en koopt amfetamines

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / Venema Media

Een man (36) riskeert 15 maanden gevangenisstraf omdat hij drugs bij zich had terwijl hij met zijn negenjarige zoontje was. Hij was samen met zijn kind naar een illegale rave in het Belgische Brustem gegaan. Dat meldt De Limburger.