OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 278 van de invasie LIVE | 'Cherson dagelijks zwaar onder vuur, vreugde van bevrijding getemperd'

Een beschadigde en deel verlaten woonwijk in Cherson. Ⓒ EPA

Nu de winter in Oekraïne is begonnen, richten de Russische aanvallen zich voornamelijk op de energievoorzieningen. Maar ook aan het front in Donetsk worden zware gevechten gemeld. Intussen kan de temperatuur komende week ook overdag dalen tot onder het vriespunt. Er wordt een nieuwe wintergolf aan vluchtelingen verwacht uit het door oorlog verscheurde land. De laatste ontwikkelingen lees je in dit liveblog.