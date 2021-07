Gouden toiletpot gevonden in villa corrupte Russische ambtenaar

De anticorruptiedienst heeft de beelden van Safonovs villa vrijgegeven, die zelfs de Russen doen verbazen. De plafonds zijn versierd met goud, de trappen zijn van marmer, en jawel: in de badkamer staat een glanzende gouden toiletpot. Volgens The Moscow Times is deze stijl ondertussen al jaren uit de mode, maar Safonov was daar blijkbaar niet van op de hoogte.

19 miljoen

Kolonel Alexei Safonov, officier van de lokale verkeerspolitie in Stavropol, is samen met zes anderen collega’s gearresteerd op verdenking van corruptie. Ze zouden zeker 19 miljoen roebel (dat is omgerekend zo’n 220.000 euro) in eigen zak hebben gestoken in ruil voor vergunningen voor graantransporten.

Als Safonov schuldig wordt bevonden, dan hangt hem 15 jaar cel boven het hoofd.

Het nederige stulpje van Safonov. Ⓒ SLEDCOM.RU

Zelfs de keukenkastjes zijn rijkelijk versierd met goud. Ⓒ SLEDCOM.RU