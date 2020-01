Trump heeft maandag al ontmoeting met Netanyahu en Gantz

Trump zal eerst Netanyahu ontmoeten en daarna Gantz. De besprekingen gaan dinsdag verder. Netanyahu en Gantz maken zich op voor nieuwe verkiezingen begin maart, de derde keer in Israël in een jaar tijd. Gantz is met zijn centrumpartij Blauw en Wit de belangrijkste uitdager van de rechtse Likud-partij van de voor corruptie aangeklaagde ’Bibi’.

Trump stelde eerder dat zijn vredesplan voor de regio een „uitstekend” plan is, waar ook de Palestijnen zich volgens hem uiteindelijk in zullen kunnen vinden. „Ze zullen er eerst misschien negatief op reageren, maar het is werkelijk erg positief voor hen”, zei de president. Wat het plan inhoudt, is tot nu toe geheim gehouden.

Oslo-akkoorden

Palestijnse leiders hebben zondag gedreigd zich terug te trekken uit de belangrijkste bepalingen van de Oslo-vredesakkoorden, waarin de afspraken met Israël zijn vastgelegd, als Trump zijn vredesplan bekendmaakt. „Het initiatief van Trump zal de tijdelijke bezetting (van Palestijns gebied) door Israël veranderen in een permanente bezetting”, zei de Palestijnse hoofdonderhandelaar Saeb Erekat.

Hamas-leider Ismail Haniya zei dat het vredesplan van Trump zou kunnen leiden tot hernieuwd Palestijns geweld. „Wij verklaren met klem dat de ’deal van de eeuw’ niet zal doorgaan. Het nieuwe complot tegen Palestina is gedoemd te mislukken en zou de Palestijnen kunnen leiden naar een nieuwe fase in hun strijd tegen Israël”, zei Haniya in een verklaring.

