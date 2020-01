Trump komt met vredesplan Midden-Oosten: ’Goed voor iedereen’

De Palestijnse president Mahmud Abbas wil eerst dat de Verenigde Staten zich weer achter het beginsel van een tweestatenoplossing scharen, waarin er naast de Joodse staat een onfahankelijke Palestijnse staat moet verrijzen. Abbas heeft volgens anonieme bronnen in Ramallah meerdere malen geweigerd om met Amerikaanse bemiddelaars of tussenpersonen over Trumps plannen te praten.

Palestijns-Israëlische vredesgesprekken zijn in 2014 zonder enig resultaat afgebroken. De VS zouden voor Arabische of Palestijnse partijen niet meer gelden als een eerlijk bemiddelaar. Onder Trump is de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem verplaatst en is het door Israël bezette deel van Syrië door de VS als Israëlisch grondgebied erkend. Israël veroverde die gebieden in de Zesdaagse Oorlog van 1967. Ook zegt Trumps minister Pompeo dat de Joodse kolonies op de Jordaanoever niet illegaal zijn, zoals experts op het gebied van internationaal recht stellen.

Oslo-akkoorden

Palestijnse leiders hebben zondag gedreigd zich terug te trekken uit de belangrijkste bepalingen van de Oslo-vredesakkoorden, waarin de afspraken met Israël zijn vastgelegd, als Trump zijn vredesplan bekendmaakt. „Het initiatief van Trump zal de tijdelijke bezetting (van Palestijns gebied) door Israël veranderen in een permanente bezetting”, zei de Palestijnse hoofdonderhandelaar Saeb Erekat.

Hamas-leider Ismail Haniya zei dat het vredesplan van Trump zou kunnen leiden tot hernieuwd Palestijns geweld. „Wij verklaren met klem dat de ’deal van de eeuw’ niet zal doorgaan. Het nieuwe complot tegen Palestina is gedoemd te mislukken en zou de Palestijnen kunnen leiden naar een nieuwe fase in hun strijd tegen Israël”, zei Haniya, die op een Amerikaanse terreurlijst staat, in een verklaring.

