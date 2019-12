Tata Steel doorgelicht na te hoge stofuitstoot

„Veel inwoners van de IJmond maken zich grote zorgen over het effect van stof op hun gezondheid”, reageert gedeputeerde Adnan Tekin. „Het minste dat ze van ons mogen verwachten is dat we goed in kaart hebben waar het om gaat.”

Tata belooft beterschap

Tata belooft beterschap en stelt dat de uitstoot fors kan worden teruggedrongen door de bouw van een nieuwe filterinstallatie. Die is wel pas over 15 tot 18 maanden klaar. Dat heeft volgens het bedrijf te maken met de levertijd.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gaat het onderzoek uitvoeren. Dat richt zich zowel op de zogeheten sinterfabriek, waar het probleem is geconstateerd, als op de pelletfabriek en beide hoogovens op het enorme complex van de staalfabrikant. Bij al die installaties wordt gecontroleerd of ze wel voldoen aan de criteria uit de vergunning.

De provincie vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de te hoge uitstoot jarenlang onopgemerkt bleef en wil antwoord op de vraag „hoe dit heeft kunnen gebeuren.” Tata informeerde in april de omgevingsdienst.

Omwonenden, verenigd in stichting IJmondig, zeggen dat ze „de provincie en omgevingsdienst al een jaar continu attent maken op niet-gerapporteerde uitstoot van stof, CO2 en andere overtredingen.” „Wanneer luistert er eindelijk iemand”, vraagt voorzitter Ellen Windemuth zich af. De stichting, die vreest voor de gezondheid van omwonenden, dwong in mei al onderzoek af naar de uitstoot van zogeheten kooksgasfabrieken van Tata.

Grof stof

De sinterfabriek stoot vooral grof stof uit dat snel weer neerkomt. „De effecten op de omgeving buiten het bedrijfsterrein zijn gering”, aldus Tata.

Sinter is bewerkt ijzererts. In de hoogovens wordt er ruwijzer van gemaakt, dat vervolgens in de staalfabriek verder wordt bewerkt. Aan het stof dat uit de sinterfabriek komt, zitten ook zware metalen als lood. De koelers waar het om gaat, zijn volgens de provincie verantwoordelijk voor 1,5 procent van de concentratie lood in de omgeving en voor 0,5 procent van het stof.