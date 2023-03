LIVE | Moeder Wagner-baas wint rechtszaak tegen EU-sancties

Video

'Mét Johan Derksen wordt BBB de grootste van het land'

BBB van Caroline van der Plas is misschien wel de meest besproken partij in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezing. De partij lijkt, volgens peilingen, in meerdere provincies op flinke steun te rekenen. Volgens een BBB-stemmer kan de partij nog groter worden met Johan Derksen aan boord.