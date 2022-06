Studie: ultrafijnstof risico voor buurgemeenten Schiphol

Ook zijn er aanwijzingen dat uitstoot van deze microscopische kleine stofdeeltjes door vliegtuigen nadelige gevolgen heeft voor zwangeren en de ontwikkeling van ongeboren kinderen. Dat blijkt uit een grote en nog vertrouwelijke studie van het RIVM, die deze week gepubliceerd wordt en al in handen is van De Telegraaf. De onderzoekers hebben onder andere gekeken naar sterftegevallen in een straal van 50 kilometer rondom Schiphol. Zij achten het ’waarschijnlijk’ dat er een verband is tussen overlijdens door hartritmestoornissen en hoge concentraties ultrafijnstof.