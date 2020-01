Man wandelt met tasje handgranaten door bos bij Ede

De wandelaar had het tasje gevonden in het bos in de buurt van een parkeerplaats langs de N224, de doorgaande weg van Arnhem naar Ede. Hij keek in de tas en ontdekte de handgranaten. Omdat hij de projectielen niet onbeheerd wilde achterlaten, nam hij het tasje met de volgens de politie extreem gevaarlijke inhoud mee.

Crimineel circuit

De politie zette de parkeerplaats af en schakelde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie in. Die heeft de Joegoslavische handgranaten meegenomen. Ze zijn ingeleverd bij het Nederlands Forensisch Instituut, dat de explosieven gaat onderzoeken, aangezien zulke granaten regelmatig worden aangetroffen in het criminele circuit, aldus de politie.