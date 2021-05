Politieauto botst op Rijkswaterstaat-auto op weg naar ongeluk, agente raakt gewond

De gewonde agente was aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk met de politieauto heeft kunnen gebeuren. De politie doet daar onderzoek naar.

Drie rijstroken op de A12 en de toerit Driebergen richting Arnhem zijn een tijdlang afgesloten geweest, en er stond een lange file tussen knooppunt Lunetten in de richting van Driebergen. Inmiddels is de weg weer vrij, meldt de ANWB.