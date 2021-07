Opnieuw tientallen anonieme kindergraven gevonden in Canada

„We begrijpen dat veel van onze broeders en zusters uit onze naburige gemeenschappen de Kuper Island Industrial School hebben bezocht”, zeiden stamhoofd Joan Brown, ouderlingen en andere functionarissen in een verklaring.

Bij een katholieke missieschool in de plaats Crankbrook werden eerder 182 ongemarkeerde graven aangetroffen. Bij een ander oud-internaat in Kamloops, ook in British Columbia, werden vorige maand de lichamen van 215 inheemse schoolkinderen ontdekt, wat een schokgolf in Canada teweegbracht.

Er werd vervolgens besloten andere kostscholen onder de loep te nemen. In de provincie Saskatchewan werden een week geleden zeker 750 anonieme graven gevonden op een begraafplaats bij een voormalige katholieke onderwijsinstelling.

In Canada werden ongeveer 150.000 inheemse kinderen tot het einde van de vorige eeuw naar een van de 139 internaten gestuurd. Ze moesten daar leren zich aan te passen aan de cultuur van de witte bewoners van Canada, zonder contact met hun familie. Een nationale onderzoekscommissie sprak eerder van meer dan 4000 dodelijke slachtoffers op de scholen als gevolg van de „culturele genocide.”