Defensie is terug bij af: bezuinigingsspook doemt weer op

Defensie, sinds een paar jaar aan het opkrabbelen van een kwart eeuw bezuinigen, ziet het bezuinigingsspook weer opdoemen. Het doel om ook militair op eigen benen te staan en het eigen grondgebied te kunnen verdedigen, raakt daardoor verder achterop.

Volgend jaar zal de krijgsmacht nog weinig merken van de coronacrisis, aangezien het kabinet de staatsschuld laat oplopen om de miljarden euro’s in de economie te kunnen steken. Maar de extra investering in de ’herijking’ van de defensie-nota, waarnaar de defensie-organisatie reikhalzend had uitgekeken, laat defensieminister Bijleveld over aan een volgend kabinet.