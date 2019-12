Toeristen blijven weg bij Taj Mahal om protesten

Volgens de autoriteiten hebben in de afgelopen twee weken circa 200.000 toeristen een bezoek aan de Taj Mahal afgelast. In vergelijking met vorig jaar december is het bezoekersaantal aan het wereldberoemde mausoleum met 60 procent afgenomen.

6,5 miljoen toeristen

Het 17e-eeuwse marmeren monument ligt in de noordelijke staat Uttar Pradesh, waar de afgelopen weken de gewelddadigste confrontaties met demonstranten plaatsvonden. De Taj Mahal trekt normaal gesproken 6,5 miljoen toeristen per jaar, die alleen met de toegangsprijs al goed zijn voor een jaaromzet van 12,5 miljoen euro.

Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft reiswaarschuwingen voor India afgegeven, en raadt voor het uiterste noorden en de westgrens van India reizen zelfs helemaal af.

Minderheden

De wet waartegen wordt geprotesteerd maakt het voor minderheden uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh die voor 2015 India zijn binnengekomen makkelijker om de Indiase nationaliteit te bemachtigen. Dat geldt echter niet voor gevluchte moslims. Zij kunnen volgens de Indiase regering niet worden gezien als onderdrukte minderheden omdat moslims een meerderheid vormen in de drie landen.