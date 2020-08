Waarschuwing na dood van vijf honden: laat ze niet zwemmen in stilstaand water

„Hoogstwaarschijnlijk gaat het om botulisme”, zo waarschuwt de dienst op Twitter. „Ondiep, stilstaand water wordt snel warm en dat bevordert de ontwikkeling van de botulismebacterie.”

Volgens Omroep Brabant zwommen drie van de overleden honden donderdag in water op de Vrachelse Heide bij Oosterhout. Vrijdag moesten dierenartsen nog twee honden laten inslapen.

Naast Oosterhout is er onder meer botulisme aangetroffen in plassen bij De Roestelberg in Kaatsheuvel en Bosch en Duin in Udenhout.