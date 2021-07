Peter R. de Vries (64) overleden

De familie en zijn partner laten het volgende weten: „Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ’On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar.”

Schietpartij

De aanslag gebeurde rond 19.30 uur in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein bij een parkeergarage. Zo’n 100 meter daarvandaan zit de studio van RTL Boulevard, waar De Vries die avond aanwezig was. Al snel gingen beelden rond van een bebloede De Vries.

Twee verdachten zitten nog in hechtenis vanwege de schietpartij. Het gaat om een 35-jarige Pool uit het Gelderse Maurik en een 21-jarige man uit Rotterdam. De laatste is vermoedelijk de schutter geweest, de Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd. De politie deed huiszoekingen in Maurik, Tiel en Rotterdam en nam gegevensdragers en munitie in beslag.

Over de achtergrond van de moord is nog weinig duidelijk. Advocaat Inez Weski beklaagde zich erover dat er in de media al te gemakkelijk in de richting van Ridouan Taghi zou worden gewezen, die zij verdedigt in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo. Taghi is daarin hoofdverdachte. Hij zou de opdrachtgever zijn van een reeks liquidaties, tegen het decor van de internationale cocaïnehandel.

De Vries is vertrouwenspersoon van Nabil B. en trok in die rol op met de twee huidige advocaten van de kroongetuige. In de wandelgangen wordt veelal gezegd dat het adviseurschap hem fataal is geworden. Hij had voor zover bekend geen beveiliging, omdat hij die niet wilde.

Peter Rudolf de Vries startte zijn journalistieke loopbaan direct na de middelbare school bij De Telegraaf. Een Haagse moordzaak waarmee hij aan de slag ging wekte zijn interesse in misdaadjournalistiek. In de vijfendertig jaar die volgden onderzocht hij meer dan 500 moorddossiers en groeide hij uit tot een van de bekendste misdaadjournalisten van het land.