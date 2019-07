Bekende Auschwitz-overlevende Kor overleden

Eva Kor in 2015. Ⓒ EPA

KRAKAU - Auschwitz-overlevende Eva Kor is op 85-jarige leeftijd overleden. De Roemeense Jodin werd bekend omdat ze tot haar dood heeft gepleit voor vergiffenis voor de nazi’s. Daarnaast richtte ze een holocaust-museum op in de Amerikaanse staat Indiana, waar ze woonde met haar man. Kor overleed donderdag in Krakau in Polen, zo maakte het museum vrijdag bekend.