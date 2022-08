Ouders laten half bewusteloze baby en jong kind achter tussen rugzakken in zwembad

Het was het alerte personeel van het zwembad dat bewegingen opmerkte tussen de rugzakken naast het zwembad. „Eerst dacht men dat er een hond was binnengesmokkeld”, zegt burgemeester Gino Debroux. „Toen personeelsleden gingen kijken wat er precies gaande was, bleek het om een baby en een kind van anderhalf jaar oud te gaan”, voegt hij toe.

De twee verkeerden volgens de burgemeester in een ongezonde toestand. De hulpdiensten werden meteen gebeld maar de ouders van de kinderen waren onvindbaar. De medische ploeg stelde vast dat de kinderen half bewusteloos waren en dat dit kinderverwaarlozing is.

Parket opent onderzoek

„Twintig minuten nadat de hulpdiensten arriveerden, konden de ouders pas geïdentificeerd worden”, aldus Debroux. Zij waren nog in het zwembad op het moment dat de kinderen gevonden werden. Uiteindelijk moesten de kinderen naar het ziekenhuis en zijn de ouders verhoord door de politie.

Het Luikse parket onderzoekt de zaak nu verder. „We weten niet hoe lang die kinderen al tussen de rugzakken lagen op het moment dat ze gevonden werden, maar het is zeer merkwaardig dat ze zonder toezicht ergens achtergelaten zijn. Het personeel van Plopsaqua heeft goed gereageerd, en daardoor kon men gelukkig erger voorkomen”, aldus de burgemeester. Of de kinderen ondertussen het ziekenhuis al hebben verlaten, is onduidelijk.