Vrouw vier dagen lang gegijzeld en gefolterd door ex voor ogen van zoontje (5)

Premium Binnenland

Kofferbakmoord: dna van verdachte Hans O. op broekzak Ralf Meinema

Het dna-materiaal van de 42-jarige Hans O. uit Emmen is aangetroffen op de broekzak van de 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen, die in 2017 levenloos werd aangetroffen in de kofferbak van zijn Mercedes. Dat bleek dinsdag tijdens een pro formazitting in de rechtbank van Assen.