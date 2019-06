Herdenking D-day grote verkleedpartij

Elly en Jaap Poot met hun kleinzonen Nick en Roan. Ⓒ De Telegraaf

POINTE DU HOC - De herdenking van 75 jaar D-day vandaag is een grote verkleedpartij. Niet alleen oud-militairen, maar ook veel burgers zijn in legergroen of luchtmachtblauw uitgerust om te vieren dat 6 juni 1944 het begin van de bevrijding betekende.