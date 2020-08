Wildkampeerder gooit eigen glazen in

Wildkampeerders op het strand van Scheveningen. Steeds meer badgasten blijven tijdens de hittegolf slapen op het strand. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - De overlast van wildkampeerders neemt flink toe. Vooral in Den Haag kan men meepraten over troep veroorzakende overnachters in de open lucht. Maar op meerdere plekken zijn er problemen, waardoor het traditionele ’paalkamperen’ inmiddels niet meer mogelijk is.