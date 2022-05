Oorlog in Oekraïne Dinsdag 31 mei LIVE | Ook Denemarken afgesloten van Russisch gas

Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Dag 97 van de Russische invasie in Oekraïne. De EU-leiders hebben tijdens een top in Brussel een politiek akkoord bereikt over een importverbod van Russische olie per schip. Daarnaast is het Russische troepen gelukt om de Oekraïense stad Severodonetsk binnen te trekken. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog