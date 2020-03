Satellietbeelden tonen de gevolgen van coronavirus in China

Ⓒ NASA

HOUSTON - De impact van het nieuwe coronavirus op de Chinese economie is nu ook vanuit de ruimte zichtbaar gemaakt. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is op satellietbeelden te zien dat de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) boven China dramatisch is afgenomen sinds de virusuitbraak. NASA schrijft dat ’tenminste voor een deel’ toe aan de maatregelen die het land heeft genomen om het virus in bedwang te houden.