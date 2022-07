Lange periode met vallende sterren op komst, maar ’het is een mager jaar’

Begin augustus passeert elk jaar de ene na de andere meteorenzwerm. De bekendste zijn de Perseïden, maar bij heldere omstandigheden kunnen ook de Cygniden, de Aquariden en de Cassiopeïïden te zien zijn. De meteorenzwermen bestaan uit ruimtepuin en stukken gruis die op hoge snelheid de dampkring binnenkomen en daar verdampen.

„Dit jaar is wat dat betreft een mager jaar”, legt meteoroloog Rico Schröder van Weeronline uit. „Zo is van de Aquariden de komende week niet meer dan één meteoor per uur te zien. Tezamen met andere zwermen en sporadische meteoren zijn bij een heldere hemel echter wel 12 tot 20 meteoren per uur te zien, maar het merendeel is dus niet van de Aquariden.” De beste tijd om te kijken is volgens Schröder rond 3:00 uur in een zuidzuidoostelijke richting.

Handjevol

Ook van de Cassiopeïïden zijn er in het slotweekend van juli slechts een handjevol te zien. „Opnieuw is de beste kijktijd midden in de nacht rond 3:00 uur. Aan de noordoostelijke hemel zijn naar schatting 3 tot 8 vallende sterren zichtbaar. Tezamen met andere zwermen en sporadische meteoren zijn er maximaal 20 per uur te zien.”

Dat er dit jaar zo weinig vallende sterren te zien zijn heeft meerdere oorzaken. „Het hoogtepunt van de vallende sterren ten opzichte van de aarde is ongunstig. Bij een gunstige stand zouden er 18 meteoren van de Aquariden te zien kunnen zijn, maar het zijn er slechts een paar. Het gunstigst is het als de vallende sterren recht boven ons hoofd te zien zijn, maar ze zijn slechts op een hoogte van 20 graden te zien. Je moet dan echt een vrij zichtveld hebben wil je ze kunnen zien”, vertelt Schröder.