Arrestaties na melding over bedreiging met vuurwapen Eindhoven

Een arrestatieteam in Eindhoven hield twee mensen aan na een melding over een mogelijke bedreiging met een vuurwapen. Archieffoto. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Een arrestatieteam is zaterdagavond in Eindhoven ingezet vanwege een mogelijke bedreiging met een vuurwapen in een appartementencomplex aan de Torenallee. Een bewoner en een vrouw die in het pand aanwezig was, zijn gearresteerd.